Bereits zum 31. Mal gelangt am 29. September sowie am 6. und 7. Oktober 2018 das Dorf- und Endschiessen des Schiesssportvereins Niederwil-Nesselnbach zur Durchführung. Zur Teilnahme beim Gruppenwettkampf sind alle Vereine und Firmen und die Bevölkerung von Niederwil und Nesselnbach herzlich eingeladen.

Eine Gruppe setzt sich aus drei Personen zusammen, von denen mindestens eine einem Niederwiler Verein angehört, in einer Firma von Niederwil-Nesselnbach arbeitet oder in Niederwil oder in Nesselnbach wohnhaft ist. Das Programm - jede Schützin und jeder Schütze schiesst 5 Probeschüsse und 5 zählende Schüsse auf die A 100er-Scheibe - gewährleistet eine klare Rangierung der Gruppen. Die attraktiven Preise tragen zur Beliebtheit dieses Wettkampfes bei.

Vom weiteren Programm des Endschiessens erfreut sich vor allem der Glücksstich einer grossen Beliebtheit. Dieser Stich, bei dem der Kehrwert der 100er-Wertung für das Schlussresultat zählt, bietet allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den Aktiven wie auch den Gelegenheitsschützen, die gleiche Chance, an die Spitze zu gelangen.

Der Vorstand hofft, dass viele Schützinnen und Schützen am Dorf- und Endschiessen teilnehmen und ein paar gemütliche Stunden in der Niederwiler Schützenstube verbringen. Die gut bemessenen Schiesszeiten (an den Samstagen, 29. September und 6. Oktober: 10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr, und am Sonntag, 7. Oktober: 10.00 - 12.00 Uhr) ermöglichen eine grosse Teilnehmerzahl. Zum Absenden trifft man sich am Freitag, 26. Oktober 2018, im Klosterkeller des Restaurants Gnadenthal.