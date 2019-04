Die Jugendlichen der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) Baden-Brugg dominierten dieses Wochenende die Schweizermeisterschaften. In den Kategorien «Junioren» (Jahrgänge 2001-2004) und «Jugend» (Jahrgänge 2005-2008) standen acht Teams am Start. In vier verschiedenen Disziplinen schwammen sie 15 Mal aufs Podest.

Das Team Baden-Brugg 1 in der Kategorie «Junioren» der Jungs wurden in den Jahren 2015 und 2017 Schweizermeister. Die Mission war die Titelverteidigung. Doch der Rettungssport ist hart und jeder kleine Fehler wird nicht verziehen und mit Strafpunkten geahndet. So reichte es dem ersten Team von Baden-Brugg trotz Strafpunkten zum hervorragenden zweiten Platz und dem Vize-Schweizermeistertitel in der Gesamtwertung.

Baden-Brugg ist eine der grössten Sektionen im Rettungsschwimmen – «patzt» ein Team, springt ein anderes in die «Bresche». So auch dieses Wochenende: Dank der Breite des Vereins kämpften zwei Baden-Brugger Teams um den Sieg. Den Pokal gewann Baden-Brugg 2 als neuer Schweizermeister in der Kategorie «Junioren».

Die Mädchen gewinnen die Kategorie «Jugend»

In der Kategorie «Jugend», in der Mädchen und Jungs von 11 bis 15 Jahre gemischt starten, gewann Baden-Brugg 1. In der teilnehmerstärksten Kategorie nimmt ein fünfköpfiges Mädchenteam den Pokal nach Hause. Ebenfalls sind die Vize-Schweizermeister in der Gesamtwertung der gleichen Kategorie von Baden-Brugg.

Die hervorragenden Leistungen der acht Teams der Jugendgruppe rundeten die Erwachsene am Tag darauf ab. Zwei Damen- und zwei Herrenteams zeigten starke Leistungen an den Staffel-Schweizermeisterschaften der Erwachsenen. In der neuen Disziplin «Line Throw» wurde das Herrenteam Baden-Brugg 1 Vize-Schweizermeister.