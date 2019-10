Donnerstag, 17. Oktober 2019 um 20.30 Uhr in der Stadthalle in Olten, Cup-Knaller gegen Pfadi Winter

Im 1/8 Final des Cups kommt es zu einem Leckerbissen, denn die Herren empfangen mit Pfadi Winterthur einen der ganz Grossen im Schweizer Handball. Gegen den Tabellenführer der NLA sind die Oltner klar in der Jägerrolle und haben nichts zu verlieren. Was darf man vom Spiel erwarten? Während es für den HVO gilt die Haut möglichst teuer zu verkaufen, dürfen sich die Winterthurer keine Blösse geben und müssen das Duell der Favoritenrolle entsprechend klar für sich entscheiden. Doch der Cup hat seine eigenen Gesetze und wer weiss, vielleicht wachsen die Dreitannenstädter über sich hinaus. Träumen ist ja bekanntlich erlaubt. Bei Pfadi nicht mehr an Board ist Marvin Lier, der sein temporäres Engagement in der Bundesliga begonnen hat. Das Team von Adrian Brüngger verfügt aber auch ohne den starken Linksaussen über enorm viel Qualität, was die gerade geschaffte Qualifikation zur 3. Runde im EHF Cup zeigt. Man darf gespannt sein, wie sich das Heimteam gegen Pfadi schlägt.

Hopp Oute!

Marco Lorenz