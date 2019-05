Am vergangenen Freitag starteten der Turnverein (TV) und der Damenturnverein (DTV) Wölflinswil in Lupfig am Brugger Cup. Die Männer eröffneten den Wettkampf am Barren. Das Programm wurde schön vorgeturnt und man konnte auf eine gute Note hoffen, welche erst an der Rangverkündigung bekannt gegeben wurde. Später am Abend folgten die Vorstellungen im Gymnastik und am Schulstufenbarren. Der Abschluss bildeten die Reckturnerinnen. Alle Vorführungen konnten sauber geturnt werden und das Publikum unterstützte die Turner und Turnerinnen mit lautem Applaus.

Nach einer verdienten Dusche und einem guten Abendessen wartete man gespannt auf die Rangverkündigung. In der Kategorie Gymnastik verpasste der TV und DTV Wölflinswil das Podest nur knapp und platzierte sich auf dem vierten Platz mit der Note 9.03. Die Kategorie Geräteturnen umfasste 30 Teams, die gegeneinander um den Sieg turnten. Auf dem sechsten Rang klassierte sich das Reck mit einer guten Note von 9.44. Auf dem vierten Rang platzierte sich das Barrenteam mit der Note von 9.46. Die Anspannung der Turnerinnen des Schulstufenbarren stieg nun ins Unermessliche. Der STV Küttigen und der DTV Wölflinswil waren die Anwärter auf den Sieg. Nach bangen Momenten durfte der DTV Wölflinswil jubeln. Mit der sensationellen Note 9.73 erturnten sie sich den Sieg.

Nach diesem gelungenen Wettkampf ist der TV und DTV Wölflinswil bereit für die Aargauer Meisterschaft, welche am 1. Juni in Wettingen stattfindet.