Die Schwimmerinnen der Artistic Swimming Sparte zeigen eine abwechslungsreiche Show unter dem Motto…

„… eine Reise mit Mary Poppins, den Aristocats sowie Susi & Strolchi und vielen anderen…“

Die Wintergala findet am 02.12.2017 von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr und am 03.12.2017 um 18.00 Uhr in der Eventlocation Hallenbad Binningen in der Wassergrabenstrasse 21, 4102 in Binningen, statt.

TICKETS

Erwachsene CHF 20.00

Kinder & Studenten CHF 10.00



Tickets sind vor Ort erhältlich und bei Ticketfrog: https://ticketfrog.ch/de/p/musicals-shows/show/wintergala-2017-artistic-swimming-basel-1508141939179001740.html



Wir freuen uns auf viele Gäste und heissen Alle herzlich willkommen!