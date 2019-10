Die U-15 Junioren vom Basler Lawn Tennis Club sind Schweizer Meister 2019!

Die Junioren vom BLTC holen nach 2017 den Titel erneut nach Basel. Das Team von Headcoach Vito Gugolz (bestehend aus Captain Emil Handschin, Silvan Hugentobler, Ilan Hediger, Tilo Hueskes und Max Fischer) setze sich nach 7 Siegen in den Vorrunden und den regionalen Finalspielen auch an den Schweizer-Meisterschaften vom 26./27. Oktober 2019 in Winterthur durch.

Im Halbfinale gegen den welschen Vertreter TC Morges resultierte nach den Einzeln ein 2:2 (2 klare Siege von Emil Handschin und Max Fischer standen jeweils 3-Satz-Niederlagen von Silvan Hugentobler und Ilan Hediger gegenüber). Der notwendige 3. Sieg wurde mit einem diskussionslosen 6/0 6/3 Sieg von Silvan Hugentobler und Emil Handschin bewerkstelligt.

Im Final um den Schweizer-Meister 2019 traf unsere Juniorenauswahl am Sonntag auf den TC Hörnli-Kreuzlingen; ein altbekannter Gegner (2018 gewann der BLTC das kleine Finale mit 4:2). Auch in diesem Jahr sollte unser Topteam die Oberhand behalten. Nach den Einzeln führte der BLTC wegweisend mit 3:1 (Siege von Silvan Hugentobler, Ilan Hediger und Emil Handschin; Niederlage von Tilo Hueskes auf Position 1). So reichten in den abschliessenden 2 Doppeln der Gewinn von 2 Sätzen. Mit einem komfortablen 6/0 6/4 Sieg von Silvan Hugentobler und Emil Handschin auf Position 1 wurde allen Spekulationen ein Ende gesetzt und der Titel wieder in den Margarethen-park nach Basel zurückgeholt!

Herzliche Gratulation dem ganzen Team mit all seinen Supportern!