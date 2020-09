Die Sissler Spielleute im olympischen Fieber

Punkt 12:00 Uhr trafen sich letzten Samstag 12 Aktivmitglieder des Theatervereins Sisseln zur Fahrt ins Blaue. Aufgrund der aktuellen Situation war eine verkürzte Vereinsreise angesagt. Auf direktem Wege wurden wir von Fabi zum Rütihof in Gränichen gefahren. Dort angekommen hatten wir genug Zeit einen feinen Apéro zu geniessen. Alle waren sehr gespannt, was sie erwartet. In verschiedenen Disziplinen durften wir uns gegenseitig, wie an einer Olympiade, messen. Unsere Lach- und anderen Muskeln wurden arg strapaziert, was sehr zur guten Stimmung beigetragen hat. Nach der Rangverkündigung liessen wir den Abend bei einem feinen Tartarenhut auf der Terrasse gemütlich ausklingen.