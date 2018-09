Das äusserst erfolgreiche Wettkampfteam der Shinsei Kan Karateschule räumte an den Aargauermeisterschaften vom 22.September in Laufenburg unglaubliche 13 Aargauermeistertitel, 10 Vizeaargauermeistertitel und 14 dritte Plätze ab.

An den diesjährigen Aargauermeisterschaften nahmen total 140 Sportler aus 10 Vereinen teil. Von insgesamt 241 Starts wurden 63 von Karatekas der Shinsei Kan Karateschule aus Lenzburg bestritten, so viele wie von keinem anderen Verein. Und sie traten an mit Leidenschaft, Ehrgeiz, einer grossen Portion Spass und genialer Unterstützung von Familie und Freunden. So sammelten die Sportler der Shinsei Kan Karateschule neben unzähligen Aargauermeistertiteln und weiteren Podestplätzen auch wertvolle sportliche Erfahrungen und lernten andere Karatekas aus dem Aargau kennen.

Eine herzliche Gratulation an dieser Stelle an alle Sportler und die Trainer für ihren tollen Einsatz. Weitere Bilder und Eindrücke zu den Aargauer Kantonalmeisterschaften findet ihr auf unserer Website unter www.shinseikan.ch.