Der Start in die erste Halbzeit des zweitletzten Auswärtsspiels dieser Saison gelang den Damen des HV Olten überhaupt nicht. Die Verteidigung, auf welche die ganze Saison den Fokus gelegt wurde und wo das nötige Selbstvertrauen für das Angriffsspiel gesammelt werden konnte, funktionierte nicht wie gewünscht. Es fehlte an der letzten Konsequenz. Dem Heimteam gelangen zu viele Tore und im Gegenzug war die Chancenauswertung der Oltnerinnen nicht besonders erfolgreich. Nach 30 Minuten stand es dementsprechend auch 13:7 für die Damen des Club 72 Köniz.

Nach der misslungenen ersten Halbzeit konnten sich die Damen des HV Olten in der zweiten Spielhälfte klar verbessern. Für die Spielerinnen aus Köniz gab es fast kein Durchkommen mehr. Das Heimteam konnte während den zweiten 30 Minuten lediglich fünf Tore erzielen. Die Oltnerinnen konnten aus der guten Verteidigungsleistung auch im Angriff wieder ihre Stärken ausspielen. So konnte Tor für Tor aufgeholt werden. In der 45. Minute gelang der Ausgleich zum 14:14. In den weiteren fünf Minuten konnte aus Sicht des Auswärtsteams ein fünf Tore Vorsprung hergestellt werden. Dieser wurde bis zum Ende verteidigt. Die Oltnerinnen gewinnen das Auswärtsspiel dank einer soliden zweiten Halbzeit mit 18:23. Dieser Sieg bringt dem Team von Bichsel/Romeo nicht nur zwei weitere Punkte, sondern auch den definitiven 1. Rang in der Finalrunde und der damit verbundene sichere Aufstieg in die 1.Liga. Herzliche Gratulation!

Ladina Streuli