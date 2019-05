Bei der Musikgesellschaft Ehrendingen laufen die Vorbereitungen für den Musiktag in Würenlingen auf Hochtouren. Woche für Woche wird das Vorspielstück «Pacific Dreams» von Jacob de Haan bis ins kleinste Detail einstudiert und eingeübt. Kommen Sie doch am Musiktag vorbei und geniessen Sie den musikalischen Ohrenschmaus. Die MG Ehrendingen spielt am Sonntag 2. Juni um 08:16 Uhr und würde sich besonders freuen in dieser Frühe ein möglichst grosses Publikum beglücken zu dürfen.

Erfreulicherweise können wir auf die Mithilfe von 2 jungen Ehrendingern, welche auch beim Jugendspiel Surbtal mitspielen, zurückgreifen. Wir haben sie in unsere Reihen eingegliedert und können nun auf ihre tatkräftige Unterstützung am Musiktag zählen. Als Mutterverein schätzen wir den Austausch mit den Jungen sehr und hoffen natürlich auch, dass sie von den erfahrenen Musikern profitieren können.

Wie Sie lesen können, bleibt die MG Ehrendingen aktiv am Ball und möchte gerne noch mehr Menschen für die Musik begeistern. Wir sind auch immer offen für neue Mitglieder und hoffen Sie am Musiktag überzeugen zu können! Weitere Info’s und aktuelle News finden sie auch immer auf unserer Webseite www.mgehrendingen.ch.