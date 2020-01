Die Kammergesellschaft kürt den Nachfolger von «Erik de Boufüerer»

Alljährlich wird Anfangs Januar der neue Ehrenkammerer der Kammergesellschaft Wohlen bekannt gegeben. So auch dieses Jahr. Heute Abend findet mit der Inthronisation der Kammergesellschaft der erste Höhepunkt der Wohler Fasnacht 2020 statt. Im festlich geschmückten Casino werden Präsident Peter Michel und der neue Zeremonienmeister Norbert Hoffmann eines der am besten gehüteten Geheimnisse Wohlens lüften. Sie werden den Nachfolger von "Erik de Boufüerer", dem Ehrenkammerer 2019, bekannt geben.

Nachdem an dieser Stelle in der Vergangenheit immer wieder über mögliche Kandidaten spekuliert wurde und sich diese Spekulationen schlussendlich stets allesamt in Luft auflösten, verzichten wir dieses Jahr darauf, bezüglich des Namens des Ehrenkammerers 2020 die Glaskugel zu konsultieren.

Bevor es heute Abend aber so weit ist, werden die Kammerherren und ihre Begleiterinnen ein Galadinner und ein kleines Showprogramm geniessen dürfen, bei welchem die Kammersänger, die hauseigene Schnitzelbankgruppe der Kammergesellschaft, einen ersten Einblick in ihr Programm 2020 geben werden. Gegen 22.30 Uhr werden Präsident Peter Michel und Zeremonienmeister Norbert Hoffmann dann aber zum eigentlichen Höhepunkt des Abends schreiten und den Anwesenden feierlich eröffnen, wer die Kammergesellschaft durch die Fasnacht 2020 führen wird. Man darf gespannt sein, auf wen die Wahl fallen wird.

Gedrängtes Programm für den Ehrenkammerer

Als eines der absoluten Highlights seiner Regentschaft wird dem Ehrenkammerer 2020 die Ehre zukommen, am 22. Februar 2020 im Casino Wohlen den 190. Kammerball Maximal eröffnen zu dürfen.

Der Ehrenkammerer absolviert während der Fasnacht ein wahres Mammutprogramm. Nebst dem Besuch des Nachtumzugs in Hägglingen sowie des Umzugs in Urdorf steht natürlich auch der jedes zweite Jahr stattfindende Umzug in Wohlen am 23. Februar 2020 auf dem Programm des Ehrenkammerers. Weiter absolviert er am schmutzigen Donnerstag eine Tour de Wohlen mit dem traditionellen Besuch der Wohler Banken, der Beteiligung am Kinderumzug sowie an der Strassenfasnacht. Daneben erweist er unzähligen befreundeten Gesellschaften und wohltätigen Institutionen die Ehre. Dabei wird er jeweils vom Ehrenkammerer 2019 "Erik de Boufüerer" und seiner charmanten Gattin Anita begleitet.

Mehr zur Inthronisation 2020 sowie diverse Fotos sind auf der Homepage der Kammergesellschaft (www.kammergesellschaft.ch) zu finden.