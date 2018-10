Am Samstag den 29 September 2018 haben sich 36 Kinder und 7 Leiter der Jugi Eiken bei der ehemaligen Post versammelt. Von dort aus fuhren wir mit dem Postauto nach Frick und weiter mit dem Zug nach Arth Goldau in den Tierpark. Dort angekommen machten wir gleich ein Gruppenfoto und teilten uns in kleinere Gruppen auf um durch den Park zu laufen.

Einige Tiere durften wir füttern und streicheln. Um 12:00 Uhr Picknickten wir miteinander. Nach dem Essen spielten wir auf dem Spielplatz und schauten uns den Rest des Parks an. Als es Zeit wurde gingen wir wieder Richtung Bahnhof und fuhren nach Hause. Um 19:00 Uhr kamen wir glücklich aber erschöpft in Eiken an.