Die Jugendabteilung des VC Hägglingen verzeichnete im vergangenen Jahr rund 2'300 Stunden, an welchen die unterschiedlichsten Trainings besucht werden konnten.

Als Dankeschön für ihr unermüdliches Engagement durfte die Leitercrew am vergangenen Wochenende auf Reisen gehen…

Gemeinsam haben wir am Samstag ausgiebig gefrühstückt. Nach dem Frühstück und einer kurzen Sitzung machten wir uns auf den Weg nach Bern. Unser Leiterweekend startete mit einem Foxtrail. Da wir Leiter eines Veloclubs sind, haben wir natürlich die etwas speziellere Variante gewählt und den RollingFox gemacht. Wir haben also mit dem Velo versucht, die Fährte des Fuchses zu verfolgen. Dies gelang uns mehr oder minder gut, öfters mussten wir anstelle des Fuchses nämlich unsere Teammitglieder suchen. Wir fuhren durch die Stadt, der Aare entlang, im Wald und durch enge Tunnels. Der RolingFox führte uns praktisch durch ganz Bern, wir haben also sehr viele schöne Sachen gesehen, unter anderem das Bundeshaus und den Bärengraben. Dieser stand zwar nicht auf dem Programm des Foxtrails, da wir aber so gut waren im Fährtenlesen, haben wir auch diesen noch besichtigen können. Schlussendlich ist es uns doch noch gelungen, den letzten Posten zu finden. Wir haben die Fahrräder zurück an den Bahnhof gebracht und uns auf den Weg nach Heiligenschwändi gemacht, wo wir übernachtet haben. Die Aussicht aus den Zimmer war genial, direkt über den Thunersee und die dahinterliegenden Berge.

Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg Richtung Thunersee. Dort haben wir unser Glück bei einer Partie Minigolf versucht. Auch im Minigolf waren wir nicht wirklich besser, als beim Fährtenlesen, was natürlich zu einigen Lachern animierte.

Am Nachmittag ging das Programm auf dem See weiter. Wir gingen zu der Segelschule Thun und durften dort zwei schöne Stunden auf dem Segelschiff verbringen. Alle konnten ihr Können als Kapitän versuchen, was glücklicherweise etwas besser klappte als die anderen Programmpunkte ;) Als wir zwei Stunden später wieder sicheren Boden unter den Füssen hatten, assen wir noch ein Glace und haben somit unser Weekend beendet.

Wieder zurück bleibt nur noch, Danke für die gute Organisation zu sagen!

Weitere Infos und Fotos findet ihr auf www.vc-haegglingen.ch