In diesen Tagen wurden in Buchs die Wahlunterlagen für den Einwohnerrat verteilt, in jedem Briefkasten sind die Formulare derzeit zu finden. Wer sie aufmacht, findet auch den Wahlflyer von Reto Fischer, Liste 7. Wichtig: Nur wer diese Liste 7 auch zur Wahl benutzt, gibt dem Kandidaten eine Chance in den Einwohnerrat gewählt zu werden. Denn für einen Sitz im Rat, braucht es genügen Listenstimmen und diese sind nur zu erreichen, mit eben dieser Liste 7.



Aber nicht nur die Unterlagen sind verteilt, auch das zweite Zwischenziel vom frechen, frischen Fischer ist erreicht: das Crowfounding für die Kosten der Wahlwerbung ist abgeschlossen und mit CHF 1000 ist der gewünschte Betrag egalisiert. Danke an dieser Stelle allen Gönnerinnen und Gönnern, in den nächsten Tagen erhalten diese noch persönliche Post, sowie eine Einladung zur möglichen Wahlfeier.



Natürlich gibt es, wie in jedem Wahlkampf, auch weniger schöne Seiten. So wurde inzwischen auch das erste Liste 7-Plakat heruntergerissen und Flyer wurden in den Müll geworfen. Aber das scheint im Jahre 2017 halt so zu sein, auch grosse Parteien wie die SP oder, allen voran, die SVP haben mit solchen Sorgen zu kämpfen. Schön ist doch immerhin, dass die allermeisten Plakte noch hängen und weiterhin für freundliche Reaktionen und, hoffentlich, die eine oder andere Stimme sorgen werden.



Am 26. November ist es dann also so weit und es entscheidet sich, ob Buchs einen parteilosen, unabhängigen und neutralen Kandidaten will oder nicht. Wer das möchte, der nimmt für die Wahl die Liste 7 und schreibt den Namen Reto Fischer idealerweise zwei Mal drauf. Auf in den Endspurt!