Mitte des Jahres ruft der Naturschutzverein Egerkingen in seinem Jahresprogramm, jeweils zum Kampf gegen den Japanischen Staudenknöterich auf. Neun Erwachsene und vier Jugendliche haben sich am Samstagnachmittag, beim Werkhof der Gemeinde eingefunden, um den invasiven Neophyten, beim alten Scheibenstand, zu Leibe zu rücken. Die ersten Jahre schien es ein erfolgloser Kampf zu werden, aber wie es so schön heisst „nid lugg lo gwünnt“. So war dieses Jahr das „nid lugg lo“ sehr gut sichtbar. Die einheimischen Pflanzen haben stark zugenommen, während der Staudenknöterich, zur Freude der Anwesenden Helferinnen und Helfer, auf dem Rückzug ist. So sind alle top motiviert an die Arbeit gegangen. Entgegen den vorangegangenen Jahren musste diesmal von oben nach unten gearbeitet werden, denn der untere Heckenrand ist bereits stark von einheimischen Pflanzen zugewachsen. Das hat die ganze Arbeit zusätzlich erschwert. Die ausgehakten Stauden wurden aber eifrig nach oben getragen und in die bereitgestellte Mulde gelegt. Im Nu waren zwei Stunden vergangen und es wurde zum Zvieri gerufen. Sicher sind noch ein paar Einsätze notwendig, ehe der Staudenknöterich ganz verschwunden ist. So wird also dieser Termin in die kommenden Jahresprogramme sicher wieder aufgenommen. An dieser Stelle allen Helferinnen sowie Helfern ein herzliches Dankeschön und schöne Sommerferien.