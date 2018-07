Am Freitag, dem 29. Juni, haben die Fricktaler Geschwistervereine Rheinfelden, Laufenburg und Frick die Sommer-Gürtelprüfungen in der Schützen-Turnhalle in Rheinfelden durchgeführt. Wie bei jeder Prüfung wurden die Karatekas von den Instruktoren trainiert und Prüflinge konnten dadurch den nächsten Gurt erreichen.