Die Gemeinde Erlinsbach glänzt wieder

Auf Initiative des Elternvereins Erlinsbach hin organisierte dieser gemeinsam mit der Schule Erzbachtal und den technischen Betrieben Erzbachtal (TBE) die erstmalige Teilnahme am nationalen Clean-Up-Day. Gemeinsam setzten sie damit ein Zeichen gegen Littering und förderten die Sensibilisierung für das Thema Abfall. Alle fünften und sechsten Klassen der Schule Erzbachtal sammelten am Freitagvormittag Abfall auf Strassen, Wegen und öffentlichem Grund. Das Gemeindegebiet beider Erlinsbach wurde in neun Gebiete eingeteilt und den Klassen zugewiesen. Nach einer kurzen Information der Lehr- und Begleitpersonen über den Ablauf, wurden die Schüler und Schülerinnen ausgestattet mit Handschuhen, Abfallsäcken und Greifzangen. Anschliessend machten sich die Klassen und ihre Lehr- und Begleitpersonen auf den Weg in ihre Gebiete. Um 11 Uhr brachte ein Mitarbeiter der TBE den gesammelten Abfall von den einzelnen Sammelplätzen zum Kalkhof. Sortiert wurde der Abfall in PET, ALU und restlicher Abfall. Der Gemeinderat Edy Bircher, bei welchem die Entsorgung Teil seines Ressorts ist, dankte den Kindern, Lehrpersonen, Helfern und dem Elternverein für ihren grossartigen Einsatz. Positive und negative Erfahrungen zur Organisation und Durchführung werden nun gesammelt und fliessen ein in die Planung für eine Teilnahme am Clean-Up-Day im Jahr 2022.

Der Elternverein dankt der Schulleitung und den TBE für die gute Zusammenarbeit und den Lehrern und Klassen für ihren grossartigen Einsatz!