Erstmals in ihrer Klubgeschichte standen die Gerlafinger Gekkos im Playoff-Final der NLB. Auch im dritten Spiel gegen die Novaggio Twins zeigten die Solothurner ausgezeichnetes Inlinehockey, aber am Ende eines spannenden Nachmittags verloren sie mit 6:8, womit der Gegner aus dem Tessin den Aufstieg in die höchste Spielklasse feiern durfte.