Am nächsten Wochenende vom 08./09. September 2018 finden in Burgdorf die Schweizermeisterschaften im Vereinsturnen (SMV) statt. Die Turnerinnen und Turner aus Sulz werden in den Disziplinen Gerätekombination, Gymnastik Grossfeld, sowie Reck an den Start gehen.

Am Samstag findet die Vorrunde statt. Die Startzeiten der Sulzer Turnenden sind wie folgt:

12.51 Gerätekombination

16.36 Gymnastik Grossfeld

18.13 Reck

Für die Fans aus Sulz findet am Samstagmorgen um 10.30 Uhr auf dem Turnhallenplatz Sulz ein Treffpunkt für die Bildung von Fahrgemeinschaften statt.

Die Finals starten am Sonntag um 09.00 Uhr. Die Siegerehrung findet am Abend um 17.00 Uhr statt.

Dass die Turnenden für die SMV bereit sind, haben sie bereits vor zwei Wochen am Team Masters in Egg bewiesen. In der Gerätekombination, sowie im Reck klassierte man sich in der Vorrunde nur 9 bzw. 7 Hundertstel hinter den amtierenden Schweizermeistern. In den Finaldurchgängen verpasste man die Podestplätze knapp. In der Gymnastik Grossfeld gelang mit der Note von 9.18 sogar die Saisonbestleistung.

Am letzten Wochenende konnte am Spiessliessen dass letzte Selbstvertrauen geholt werden. Die drei Programme wurden der Dorfbevölkerung vorgeführt. Anschliessend gaben die extra angereisten Wertungsrichter ein letztes Feedback. An den letzten Details wird nun diese Woche gearbeitet, damit am Samstag perfekte Vorführungen gelingen.

Die Damenriege und der Turnverein Sulz bedanken sich bereits im voraus beim Turnverein Oberburg für die Organisation der Schweizermeisterschaften im Vereinsturnen und freuen sich über zahlreiche Schlachtenbummler.