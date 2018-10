Nachdem die Argovia Stars am vergangenen Sonntag, 30.9.2018, auswärts gegen den EC Wil mit einer knappen Niederlage in der Nachspielzeit in die Meisterschaft gestartet waren, stand am Dienstag, 2.10.2018, das erste Heimspiel an. Die Red Lions aus Reinach kamen zum Kantonsderby auf die KEBA nach Aarau. 161 Zuschauer fanden den Weg in die Eishalle und sahen zu, wie die Argovia Stars mit 5:2 siegten.