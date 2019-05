Die Aktivriege des TV Ormalingen darf stolz auf den gestrigen Wettkampf zurückblicken, in den unterschiedlichsten Disziplinen wurden die folgenden hervorragenden Resultate erzielt:

🏆🥇1. Rang BLTV Pendellauf Turner

🏆🥇1. Rang Kugelstossen Turnerinnen

🏆🥇1. Rang Kugelstossen Turner

🏆🥈2. Rang Pendelstafette Mixed

🏆🥈2. Rang Pendelstafette Turner

🏆🥈2. Rang Steinstossen Turnerinnen

🏆🥈2. Rang Gymnastik Gross- und Kleinfeld(Note: 9.63!)

🏆🥉3. Rang Pendelstafette Turnerinnen

🏆🏅4. Rang Geräteturnen Schulstufenbarren

Die Erfolge wurden nach der Rangverkündigung gebührend gefeiert😄! Wir freuen uns sehr auf nächstes Jahr, wenn die KMVW in Ormalingen stattfinden wird. Nun steuern wir mit grosser Motivation auf das Eidgenössische Turnfest in Aarau zu. See you all there!🥳🎊