Der Tennisclub Rheinfelden lädt zum alljährlichen Tag der offenen Tür ein. Am Sonntag, 28. April 2019 von 10:00 – 15:00 Uhr sind alle tennisbegeisterten Sportfreunde herzlich dazu eingeladen, das vielfältige Angebot des Tennisclubs kennenzulernen.

Der Tennisclub Rheinfelden steht wie jedes Jahr vor einem ereignisreichen Wochenende. Nebst dem offerierten Begrüssungsapéro im Clubrestaurant und dem darauffolgenden geselligen Eröffnungsturnier öffnet der Tennisclub für alle interessierten Sportfreunde seine Türen. Nicht nur Fortgeschrittene, sondern auch Anfänger oder Wiedereinsteiger sind herzlich dazu eingeladen, die Vorzüge unserer Tennisanlage zu testen. Sofern es der Wettergott Petrus zulässt, stehen neben den drei Hallenplätzen auch die Aussenplätze für Spiel und Spass zur Verfügung. Neugierige können sich nicht nur auf eigene Faust auf den Tennisplätzen austoben, sondern auch unter den Augen des diplomierten Trainerteams ein paar Bälle über die Netzkante schlagen. Die Tennisschule Baumann & Locher bietet einerseits Schnuppertrainings für Jugendliche und Erwachsene an und andererseits bereiten sie auch einen altersgerechten Kids-Tennis-Parcours für die kleinsten Tennisfans vor. Zudem können sich interessierte Besucherinnen und Besucher über das Vereinsleben im Tennisclub informieren, welches mit vielfältigen Aktivitäten wie beispielsweise dem wöchentlich stattfindenden Club du Mardi, dem Senioren-Morgen oder dem Spaghetti-Essen gespickt ist.

Restaurant Netzkante kümmert sich um das kulinarische Wohl

Die legendären Schnitzelbrote und die saftigen Cordon-Bleus erreichten bei den Clubmitgliedern längst Kultstatus und sind nach einem kräftezerrenden Tennismatch nicht mehr wegzudenken. Damit auch während des Tags der offenen Tür für das kulinarische Wohl gesorgt ist, kümmert sich die Küchencrew rund um Guido Marti um die Besucherinnen und Besucher. Ganz egal ob Vegi-Zauberpfanne, variantenreiche Salate oder saisonale Überraschungen, beim Restaurant Netzkante kommen Jung und Alt auf ihre Kosten.

Frischer Wind im Vorstand

Auch am Tag der offenen Tür anzutreffen, sind neue Gesichter, welche im Kalenderjahr 2019 in den Vorstand eingetreten sind. Seit ungefähr einem Quartal wirken Fabrizio Petraglio (Platzchef) sowie Dany Theiler (Social Media und Newsletter) und Robin Carrard (Presse und Webseite) in der Clubführung mit. Sie ergänzen die gestandenen Vorstandsmitglieder Ueli Rieder (Präsident), Sybille Haller (Finanzchefin), Gustav Frutig (Spielleiter), Giovanni Califano (Juniorenobmann) sowie Steve Kägi (Seniorenverantwortlicher). Zukünftig möchte der Tennisclub vermehrt die sozialen Medien als Werbeplattform nutzen. Auch Teilnahmen wie beispielsweise am Herbstmarkt in Rheinfelden werden in Betracht gezogen, um die Bekanntheit in der Region noch weiter zu steigern. Die Webseite wurde bereits jetzt erneuert und entspricht nun einem zeitgemässen und modernen Auftritt.

Sowohl für Clubmitglieder, aber vor allem auch Nichtmitgliedern steht ein erlebnisreicher Tag auf der Tennisanlage in Rheinfelden bevor. Deshalb empfehlen wir dir am kommenden Sonntag, in die Sportkleider zu schlüpfen, die Sportschuhe zu schnüren und sich auf den Weg zum Tennisplatz zu machen. Der Vorstand, die Tennisschule und das Restaurant-Team freuen sich, dich in einer geselligen Atmosphäre begrüssen zu dürfen!