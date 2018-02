Nach einem Blitzstart (1:0 schon in der Startminute) lange Zeit eher lauen Partie setzte sich das NLA-Team dank einer starken zweiten Spielhälfte am Ende klar mit 8:3 gegen Chur Unihockey durch und steuert dem zehnten Qualisieg in zehn Jahren Thomas Berger als Cheftrainer zu, den zweiten seit dessen Rückkehr.