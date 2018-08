Am Sonntag, 26. August 2018 massen sich in Riehen beim kantonalen Juniorentreffen Gewehr 50m des Sportschützenverbandes beider Basel 38 Nachwuchsschützinnen und Nachwuchsschützen aus sieben Vereinen. Sie durften bei sonnigem Wetter mit Gegenlicht das von den anwesenden J+S-Trainern gelernte in einem fairen Wettkampf unter Beweis stellen.



In der Altersklasse 1 U13 liegend aufgelegt gewann mit 92 Punkten Raphael Degen (4x10), Sportschützen Oberdorf & Umgebung, vor Pascal Kohler (3x10) welche punktgleich mit einem Zähner weniger den 2. Rang holte. In der Altersklasse 2 U15 liegend mit Schiesshilfe Galgen gewinnt Yanick Küng (5x10), Sportschützen Kleinlützel, mit 93 Punkten vor Michelle Degen, (4x10) Sportschützen Pratteln, welche punktgleich den 2. Rang machte.





In der Altersklasse 3 U13/U15 liegend frei gewinnt Aidan Sturm, Sportschützen Helvetia / Riehen mit 94 Punkte. In der Altersklasse 4 U17 liegend frei gewinnt Louis Cranc, Sportschützen Oberwil mit 189 Punkte. In der Altersklasse 5 U19/U21 liegend frei gewinnt Gleb Kabakovitch, Sportschützen Arlesheim, mit 196 Punkte (96/100).



Der Wanderpreis des Gruppenwettkampfs verteidigte in der Altersklasse 1 bis 3 U13/U15 die Sportschützen Helvetia-Riehen mit Barbagallo Ferenc (84 P.), Chau Dimetri (90 P.) und Sturm Aidan (94 P.) mit 268 Punkten.



In der Altersklasse 4 bis 5 U17/U19/U21 sicherte sich Vorjahressieger die Gruppe Tannligarten der Sportschützen Oberdorf und Umgebung mit den Geschwistern Bertschi Michèle (194 P.), Bertschi Pascal (183 P.) und Tschopp Lukas (195 P.) mit einem Total von 572 Punkte.

Einzelwettkampf Altersklasse 1 - U13 liegend aufgelegt 1. Degen Raphael, Sportschützen Oberdorf & Umgebung, 92 Punkte (4x10) 2. Kohler Pascal, Sportschützen Laufen, 92 Punkte (3x10) 3. Steiner Mia, Sportschützen Laufen, 89 Punkte Altersklasse 2 - U15 liegend mit Schiesshilfe Galgen 1. Küng Yanick, Sportschützen Kleinlützel, 93 Punkte (5x10) 2. Degen Michelle, Sportschützen Pratteln, 93 Punkte (4x10) 3. Scheibel Luca, Sportschützen Pratteln, 90 Punkte Altersklasse 3 - U13/U15 liegend frei 1. Sturm Aidan, Sportschützen Helvetia / Riehen, 94 Punkte 2. Chau Dimetri, Sportschützen Helvetia / Riehen, 90 Punkte 3. Kiris Berke, Sportschützen Laufen, 86 Punkte Altersklasse 4 - U17 liegend frei 1. Cranc Louis, Sportschützen Oberwil, 189 Punkte (94/95) 2. Pfistner Sina, Sportschützen Pratteln, 185 Punkte (92/92) 3. Steiner Laura, Sportschützen Laufen, 181 Punkte (88/93) Altersklasse 5 - U19/U21 liegend frei 1. Kabakovitch Gleb, Sportschützen Arlesheim, 196 Punkte (96/100) 2. Tschopp Lukas, Sportschützen Oberdorf & Umgebung, 195 Punkte (99/96) 3. Bertschi Michèle, Sportschützen Oberdorf & Umgebung, 194 Punkte (97/97)