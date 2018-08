Sommerzeit - Reisezeit!

Pünktlich um 07.45 Uhr brach der Reisecar mit der gut gelaunten, musikalischen Schar auf in den sonnigen Tag. Über Land fuhren wir gemütlich zum ersten Programmpunkt: Kaffee und Gipfeli im Schwanen in Merenschwand. Anschliessend ging die abwechslungsreiche Fahrt weiter nach Sattel. Die Drehgondeln, die eine Rundumsicht ermöglichen, brachten uns auf den Mostelberg. Dort überquerten die Mutigsten unter uns, noch vor dem Mittagessen, Europas längste Fussgängerhängebrücke, den Skywalk, mit einer Spannweite von 374 Metern. Nach der Mittagspause durften wir auf der Schifffahrt von Morgarten nach Oberägeri eine Zuger Kirschtorte geniessen. Wieder im Reisecar ging die unterhaltsame Fahrt weiter über Zug, Sempach nach Mauensee. Auch auf dieser Strecke wusste der Carchauffeur so mancherlei interessantes, lehrreiches und lustiges zu berichten. In Mauensee gab’s ein Zvieri. Und schon stand die letzte Reiseetappe an; über Knutwil und Brittnau zurück nach Wangen. Für diesen geselligen und gelungenen Ausflug danken wir dem Organisator, Elias Gmür, recht herzlich! So abwechslungsreich und fröhlich wie diese Vereinsreise sind auch unsere Chorproben! Gerne landen wir interessierte Sängerinnen und Sänger zu einer Schnupperprobe ein. Wir treffen uns jeden Donnerstag um 20.15 Uhr im kath. Pfarreiheim in Wangen bei Olten. Kontakt: claudia.schumacher@kirchgemeinde-wangen.ch MvR