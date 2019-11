Der Jodlerklub Zytröseli Derendingen sorgt für Crazy Days im Altersheim

Am 9. und 13. November durfte der Jodlerklub Zytröseli das Publikum im voll besetzten Saalbau begrüssen.

Mit dem Lied "Häb Freud am Läbe" starteten sie den Abend, weitere Lieder folgten, nach dem letzten Lied "Bärgfründe" applaudierte das tolle Publikum bis eine Zugabe gesungen wurde. Nach dieser folgte ein weiterer Höhepunkt, die Theatergruppe spielte das Lustspiel "Crazy Days im Altersheim". Das Publikum wurde mitgenommen in den Aufenthaltsraum eines Altersheims, dessen grauen Alltag durch den Altersheimarzt mit seinen Crazy Days Supertabletten plötzlich Bewegung und Unternehmenslust ohne Schmerzen zauberte. Doch ohalätz, der Aufflug war programmiert, alles aus, aber eine Heimbewohnerin ist Hobbygärtnerin, es gibt Pflänzchen....

Es wurde viel gelacht und ein gut gelungener Abend fand sein Ende.

Liebes Publikum, Danke!

Die nächsten Anlässe der Zytröseler stehen auch schon wieder an.

Am 7. und 8. Dezember findet im Saalbau der Lottomatch statt und vom 26. - 28. Juni 2020 nehmen wir am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel teil.