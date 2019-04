Als Auftakt zu seinem 75. Geburtstag wagt der Gemischte Chor Riniken ein neues Projekt: Am 21. und 22. März 2020 wird er die G-Dur-Messe von Franz Schubert singen, einmal in der Kirche Rein, einmal im Zentrum Lee in Riniken.

Franz Schubert schrieb die Messe in G-Dur im März 1815. Heute gehört sie zu den beliebtesten und am häufigsten aufgeführten Messen Schuberts. Die Komposition erzeugt mit relativ einfachen, eingängigen musikalischen Formen eine andächtige Stimmung, ist trotzdem voller Überraschungen und musikalischen Ideen. Vermutlich wurde das Werk in dieser Form erstmals 1815 unter Schuberts eigener Leitung in der Pfarrkirche seines Geburtsortes Lichtental aufgeführt.

Anfang Mai 2019 beginnt der Chor, sich mit dem Werk zu beschäftigen. Ab August finden jede zweite Woche Proben statt. Vom Dezember 2019 bis zum März 2020 wird dann intensiv jede Woche geprobt.

Für dieses Chorprojekt sucht der Gemischte Chor Riniken Verstärkung durch interessierte Sängerinnen und Sänger. Wer gerne einmal die bekannte Messe singen möchte, ist bei uns herzlich willkommen. Wir proben jeweils am Donnerstag von 20.00-21.45 Uhr im Zentrum Lee in Riniken. Kommen Sie einfach vorbei oder melden Sie sich beim Präsidenten des Gemischten Chors Riniken, Richard Wullschleger, Tel.: 056 442 54 13, Mail r.v.wullschleger@pop.agri.ch.

Informationen zum Projekt und zum Chor finden Sie auch auf der Website www.chor-riniken.ch.