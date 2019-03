Wanderbericht Bruggerberg

Heute konnte ich bei schönem aber auch zum Teil windigem Wetter 26 Wanderleute am Husberg in Villigen begrüssen. Unsere Wanderung führte uns in Richtung Kirche Rein bis auf den Bruggerberg. Gemütlich ging dann die Wanderung nach Brugg bis zum Hexenplatz unterwegs wurden wir noch von zwei Gämsen überrascht. Beim Hexenplatz angekommen, machten wir einen kurzen Rast und unser obligates Gruppenfoto. Weiter geht’s beim Brugger Forsthaus vorbei in Richtung Mönthal zur Einkehr im Blauen Engel. Nach gemütlichem Beisammensein ,wanderte die Gruppe wieder nach Villigen.

Do. 28.03.2019, Esther Kamber