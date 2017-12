Nach dem erneuten, sensationellen Erreichen der Finalrunde am 16. Dezember 2017 steht für den HSC Suhr Aarau nun bereits der Spielplan der Finalrunde 2018 fest.

Der Fahrplan des NLA-Teams, das sowohl an den Heimspielen im begeisterndsten Handball-Hexenkessel der Schweiz - der Schachenhalle Aarau - sowie auswärts in den Hallen der fünf Gegner auf die wertvolle Unterstützung der treuen HSC-Familie zählen kann, sieht dabei wie folgt aus:



Mittwoch, 31.01.2018, 20.00 Schachenhalle

HSC Suhr Aarau - Wacker Thun

Dienstag, 06.02.2018, 19.30 Eulachhalle

Pfadi Winterthur - HSC Suhr Aarau

Mittwoch, 14.02.2018, 20.00 Krauerhalle

HC Kriens-Luzern - HSC Suhr Aarau

Sonntag, 18.02.2018, 16.00 Schachenhalle

HSC Suhr Aarau - Kadetten SH

Samstag, 24.02.2018, 17.30 Mooshalle

BSV Bern Muri - HSC Suhr Aarau

Mittwoch, 28.02.2018, 19.30 Lachenhalle

Wacker Thun - HSC Suhr Aarau

Mittwoch, 07.03.2018, 20.00 Schachenhalle

HSC Suhr Aarau - Pfadi Winterthur

Sonntag, 11.03.2018, 16.00 Schachenhalle

HSC Suhr Aarau - HC Kriens-Luzern

Donnerstag, 15.03.2018, 20.15 BBC-Arena

Kadetten SH - HSC Suhr Aarau

Sonntag, 18.03.2018, 18.00 Schachenhalle

HSC Suhr Aarau - BSV Bern Muri

Im Anschluss an die Finalrunde finden die Playoff-Viertelfinals der besten acht Teams in einem Best-of-Five-Modus an.