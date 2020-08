Der Ferienpass war in diesem Sommer besonders speziell – trotz Corona-Vorsichts- und Schutzmassnahmen eine grossartige Woche!

Seit Jahren nun führt der Elternverein Niedergösgen unter der Leitung von Mirjam und Reto Steinemann den beliebten Ferienpass während der letzten Sommerferienwoche.

In diesem Sommer war vieles anders als sonst. Viele Familien mussten auf eine Reise ins Ausland verzichten und gerade deswegen wurde der Ferienpass in Niedergösgen nicht abgesagt! Das Kurs-Angebot für die Primarschulkinder inkl. Kindergarten umfasste 40 Kurse, welche sehr vielfältig gewesen sind: vom Rolling Rock, Computer-Programmieren, Hufeisen-Traumfänger basteln, Tanzen, Rope Skipping, Geländespiel am Abend mit der Pfadi, Ponyreiten, Sternwarte und und und. Die absoluten Renner waren – wie bereits letztes Jahr – «The Slime Shop» und «Unterwegs mit unserem Schulabwart Marc Joss».

Insgesamt 74 Kinder meldeten sich dieses Jahr für die verschiedenen Aktivitäten an, obwohl bis zur letzten Minute alle damit rechneten, dass der Ferienpass kurzfristig abgesagt würde. Durch die strikte Einhaltung der Schutzmassnahmen unserer Kursleiter, das Vertrauen und Verständnis der Eltern und die unkompliziert Art der Kinder, die ohne Probleme die Schutzmassnahmen eingehalten haben, war es aber ein voller Erfolg!

Zur Freude des Ferienpass-Teams und des Vorstandes des Elternvereins kamen nur positive Rückmeldungen. Bis auf ein paar wenige Kurse, die aus Sicherheitsgründen leider abgesagt werden mussten, konnte alles reibungslos durchgeführt werden.

Ein grosses Dankeschön geht an das Ferienpass-Team für die grosse, zeitaufwändige Arbeit, die auch dieses Jahr wieder geleistet wurde. Und natürlich bedanken wir uns von Herzen auch bei den Begleiterinnen und Begleiter, Helferinnen und Helfer. Ohne diese Hilfe wäre es nicht möglich, den Ferienpass durchzuführen.

Ein besonderer Dank geht dieses Jahr an die Gemeinde Niedergösgen und an unsere Schulleiterin, die uns den Zugang zu den schulischen Räumlichkeiten ermöglicht haben und an alle, die uns Vertrauen geschenkt haben und uns trotz Corona oder gerade deswegen, unterstützt haben!

Die Niedergösger Kinder und das Ferienpass-Team freuen sich jetzt schon auf den Ferienpass 2021!

Sonia Porcelli

Präsidentin Elternverein Niedergösgen