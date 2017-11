In der Kategorie U14 siegte die 13 jährige Sportschülerin Anna la Porta, sie hat ihr Personalbest um satte 10 Punkte verbessert. Rosa Strickler, Trainerin von Anna la Porta, hat sich an diesem Wettkampf entschieden, weniger Risiko einzubauen, dafür ein fehlerfreies Programm zu zeigen. La Porta zeigte sowohl das Kurzprogramm wie auch die Kür fehlerfrei, auch der Dreifachtoeloop hat sie in beiden Programmen schön präsentiert. Mit 99.18 Punkten siegte Anna mit 15 Punkten vor der zweitplatzierten Läuferin.

In der Kategorie U13 siegte die 11 jährige Kimmy Repond mit 105 Punkten. Repoind zeigte zum ersten Mal, neben dem sauber präsentierten Dreifachsalchow, den Dreifachlutz im Kurzprogramm. Der Dreifachlutz wurde ihr voll angerechnet, leider musste sie aber noch einen Sturz hinnehmen. Die anderen Elemente waren alle sauber und fehlerfrei, genauso die Kür. Kimmy Repond siegte mit 25 Punkten Vorsprung zur Zweitplatzierten Läuferin.

In der Kategorie U12 belegte Maria-Luisa Erdin den dritten Rang. Marie-Luisa, welche letzte Saison fast ein Jahr verletzungsbedingt pausieren musste, zeigte ein sehr schönes fehlerfreies Kürprogramm, und belegte souverän den dritten Rang mit 70.54 Punkten und somit der erste Podestplatz in dieser Saison.

Lorena di Salvatore belegte bei den Junioren den 4 Rang, musste leider 2 Stürze im Kurzprogramm verzeichnen, weshalb es nicht mehr auf den Podestplatz reichte.