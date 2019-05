Am Samstagmorgen früh starteten wir in die Zopfaktion 2019. Die Teilnehmer/innen und Leiter/innen des Cevi Reinachs zöpfelten im reformierten Kirchgemeindehaus in Reinach um die Wette, es entstanden nach kleinen Anfangsschwierigkeiten auch einige individuelle Unikate. Nach der Verarbeitung des Teiges schickten wir die 211 Zöpfe direkt in die Backöfen der Bäckerei Hofmann. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an sie, denn ohne ihre Unterstützung wäre eine solch grosse Aktion nicht möglich gewesen.

Das Wetter spielte glücklicherweise mehr oder weniger mit, sodass es nur teilweise leicht tröpfelte oder erst in der letzten Verteilung stark regnete, als bereits jeder Zopf trocken und sicher im Haus oder Briefkasten war. Es marschierten alle Cevianer/innen ihre Lieferungsroute zu Fuss in der näheren Umgebung ab, bevor eine weitere Route etwas entfernt mit dem Velo absolviert wurde; die weitesten Empfänger in Sursee wurden sogar mit dem Auto beliefert!

Im Ganzen war es wieder eine sehr gelungene Zopfaktion; im Gesamten sind 113 grosse Zöpfe und 98 kleine Zöpfe gekauft, gebacken und verteilt worden.

Hiermit bedanken wir uns vom Cevi Reinach herzlich bei allen Cevianer/innen und Beteiligten für ihren Einsatz, bei der Bäckerei Hofmann für ihren Beitrag und natürlich bei Ihnen, da Sie uns mit dem Kauf eines Zopfes unterstützen.

Bei dieser Gelegenheit verweisen wir auf das Herbstlager, welches bereits wieder in Planung ist. Reservieren Sie sich das Datum vom 30.9. – 5.10.2019.

Interesse? Der Cevi Reinach ist eine Kinder- und Jugendorganisation. Wir treffen uns jeden 2. Samstag um 14:00 auf dem Parkplatz der reformierten Kirche in Reinach. Nach einem abwechslungsreichen Programm, das von motivierten Leitern zusammengestellt wurde, ist der Nachmittag um 17:00 beendet. Wir freuen uns auf neue Gesichter ab der 1. Klasse.

Bei allfälligen Fragen steht Ihnen Katrin Stirnemann, Abteilungsleiterin, gerne zur Verfügung: 079 962 91 53, ansonsten finden Sie auf unserer Homepage noch weitere Informationen: www.cevi-reinachag.ch