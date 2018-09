Mit neuem Staff und über 20 motivierten Kids startet der Unihockey-Club Mutschellen mit dem Team Junioren U 14 in die Grossfeldsaison. Das neue Team trainiert seit dem Frühling zusammen und gab am vergangenen Sonntag in der Sportanlage Burkertsmatt sein erstes „Stell dich ein“. Alle waren sie gespannt – die Trainer, die Fans und natürlich auch die Spieler selber, ob ein Sieg an diesem Sonntag drin lag. Den ersten Match gegen Lok Reinach gewann man schweisslos – Reinach konnte leider nicht antreten.

Dafür galt es dann gegen Baden-Birmenstorf ernst – ein starker Gegner wie sich schnell herausstellte. In der ersten Halbzeit hielten die Jungs und Girls vom UHC Mutschellen sehr gut mit, in der zweiten Halbzeit schlichen sich dann aber da und dort Flüchtigkeitsfehler in der Abwehr ein – diese wurden vom Gegner eiskalt verwertet. Die Coaches liessen aber nichts unversucht und motivierten ihr Team immer wieder ebenso die zahlreichen Fans. Das Endresultat von 3:7 muss die Mutscheller-Truppe hinnehmen, in den nächsten Trainings werden die ein- oder anderen Spielzüge sicher nochmals intensiv trainiert.

Schon Ende Oktober steht die nächste Meisterschaftsrunde an, der UHC Mutschellen hofft auch dann auf die treue Unterstützung der vielen Fans.

Alle Infos gibt’s auf www.uhcmutschellen.ch