In dieser Saison bestand Aurora Zillori gleich drei SEV-Tests: Im Februar noch den Interliber, im März bereits den Silber-Test und dieses Wochenende sogar den Intergoldtest. Dieser Test berechtigt die 15-Jährige Aurora dazu, ab der nächsten Saison in der Kategorie Junior SEV teilzunehmen.

Somit starten für den EJB (Eislaufclub St. Jakob) nächstes Jahr: Aurora Zilorri, Anna la Porta und Kimmy Repond in der Kategorie Junioren SEV. Ebenfalls an der Schweizermesiterschaft teilnehmen können nächstes Jahr, in der Kategorie Nachwuchs SEV: Maria-Luisa Erdin und Chloé Salignon-Stuckart.

Iris Zambounis und Luana Cardoso Takken werden den notwendigen Test, welcher sie zu einer Teilnahme an der Schweizermeisterschaft berechtigt, noch nachholen.