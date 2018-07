An den OL-Weltmeisterschaften vom 4. bis 11. August in Riga, Lettland, strebt das Team von Swiss Orienteering sechs Medaillen an, drei davon in den Staffeln. An der Pressekonferenz des WM-Teams vom 31. Juli in Bern schauen die Athleten zuversichtlich auf die Wettkämpfe im Baltikum.