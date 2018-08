Der jährliche Treffpunkt vieler Oberkulmer am Ende der Schulferien ist der Schulhausplatz, genau dort wo die Männerriege den Raclette- und Grillabend veranstaltet. Pünktlich zum diesjährigen Anlass am 10. August wurden die Temperaturen allgemein etwas heruntergefahren, sogar etwas Regen (!) war in der vorhergehenden Nacht gefallen, so dass am Freitag bei blauem Himmel ab 18 Uhr die Gäste nach und nach den Weg auf das Festgelände fanden.

Wie üblich standen für die Kids eine Gumpiburg und etliche trickreiche Kinderspiele bereit, für die Erwachsenen war die Küchencrew auf die ersten Bestellungen vorbereitet. Nach anfänglichen Komplikationen bei der Essensausgabe wurde dies schnell korrigiert, so dass die Steaks und die Raclettes wie gewohnt serviert werden konnten.

Auf dem Hartplatz startete ab 19 Uhr das regionale Volleyballturnier, wo jeweils auch Plauschmannschaften mitmachen können. Das erhöht den Spassfaktor und die Spiele sind jeweils hart umkämpft. Diese Jahr durften wir total 8 Mannschaften begrüssen und nach dem Cupsystem war der Sieger um 21:36 erkoren: TV Oberkulm mixed, auf dem zweiten Rang die Männerriege Rickenbach. Dank unseren treuen Sponsoren konnten wir den 3 bestplatzierten Teams tolle Mannschaftspreise überreichen.

Als weiterer Höhepunkt gilt mittlerweile das Glücksrad der Männerriege an diesem Abend: Dank vieler, regionaler Sponsoren dürfen wir den Gewinnern nützliche Preise wie Kosmetikartikel, Badetücher, Sackmesser, Bauernbrote, etc. abgeben. Die Hauptgewinne pro Runde sind dann aber eher Gutscheine und dieses Jahr sogar 2 Kaffeemaschinen im Betrag von 20 bis 80 Franken, was die Gewinner mit einem grossen Jubel quittierten.

Je später der Abend, desto mehr wird das umfangreiche Kuchen- und Tortenbuffet belagert, jeder findet etwas nach seinem Gusto. Gleichzeitig noch ein Turnerkafi Schümli dazu bestellt, dann wird es so richtig gemütlich !

Die Männerriege Oberkulm dankt der treuen Gästeschar für das Erscheinen und wir sehen uns dann in genau 1 Jahr wieder am Ende der Sommerschulferien!