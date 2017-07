Ob mit Rollstuhl, Rollator oder zu Fuss – auf dem Ausflug des Tageszentrums Aarau spielt das keine Rolle. 25 Besucherinnen und Besucher der Rotkreuz-Institution geniessen dank dem eingespielten Team einen unvergesslichen Tag auf der Aare.

Aarau.- Es dauert eine Weile bis die fünf Rollstühle, vier Rollatoren, zwei Krücken und 25 Gäste des Tageszentrums Aarau auf dem Kursschiff „Rousseau“ in Biel ihren Platz gefunden haben. Aber das eingespielte Team des Tageszentrums in Aarau sorgt an diesem Mittwochmorgen für gute Stimmung und stellt sicher, dass sich alle Teilnehmer an Bord wohl fühlen. „Jetzt kann‘s losgehen“, ruft Tageszentrum-Besucher Guido Grünig freudig.

„Es ist immer etwas los“

„Rousseau“ nimmt Fahrt auf Richtung Solothurn und bald wird an Deck gestaunt. „Ruth schau nur die wunderschönen Häuser am Ufer“, meint Erna Gerber zu ihrer Kollegin. Seit einem Jahr besucht Gerber jeden Mittwoch das Tageszentrum in Aarau. Ihr Sohn habe ihr davon erzählt und gemeint es wäre doch schön, wenn sie etwas mehr unter die Leute käme. „Mir hat es sofort gefallen. Im Tagi ist immer etwas los“, so die rüstige 84-jährige Erlinsbacherin.

Insgesamt 47 ältere, körperlich oder psychisch beeinträchtigte Menschen nutzen regelmässig die vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) Kanton Aargau angebotene Tagesstruktur. Viele von ihnen haben sich schon lange auf den Ausflug gefreut. So auch Ernas Kollegin Ruth Vogel. „Letztes Jahr hatten wir leider keinen Ausflug, dafür habe ich dieses Jahr gleich zwei hintereinander“, erzählt sie. In der Woche zuvor feierte sie ihren sechzigsten Geburtstag und war mit der Familie und ihrem Mann unterwegs. „Das ist also mein zweites Geburtstagsessen“, meint sie lachend zum leckeren Mittagessen aus der Schiffsküche.

Viel zu bald wird danach die Endstation Solothurn ausgerufen. Am Ankunftsort hilft Carchauffeur Dieter Saladin beim Einsteigen und versorgt die Reisegruppe auf der Heimfahrt mit spannenden Informationen zur Umgebung. „Das war schön heute“, meint Teilnehmer Paul Pfister zum Abschluss. „Man lebt nur einmal, das muss man geniessen.“