Mit Ludwigs königlichem Auftakt am zweiten Wochenende im Juli zieht auch die Casino-Stimmung ins Füssener Festspielhaus ein. Das Musiktheater am Forggensee wurde nach einem Entwurf der deutschen Architektin Josephine Barbarino zwischen 1998 und 2000 erbaut und mit der Uraufführung des Musicals Ludwig II. – Sehnsucht nach dem Paradies am 7. April 2000 eingeweiht. Barbarino gilt damit als erste Frau, die ein großes Theaterhaus entworfen hat.

Auch die Spielbank Garmisch-Partenkirchen wird sich die Ehre geben, wenn die Croupiers ein Roulette zu einem wohltätigen Zweck und mit tollen Preisen auf die Beine stellen. Die Einnahmen aus diesem Spiel kommen vollständig der Allgäuer Hilfsaktion Kartei der Not zugute. Zu den Preisen des Charity-Roulettes zählt unter anderen Eintrittskarten für kommende Veranstaltungen im Füssener Festspielhaus, so der Direktor der Spielbank, Peter Eursch. 2018 zeigt das Festspielhaus etwa 60 verschiedene Shows des Musicals Ludwig² gezeigt werden.

Außerdem empfängt der Barockgarten des Hauses im Zuge der Königswinkel Open Airs bekannte Stars wie die Fantastischen Vier oder Sting. Des Weiteren werden auch Casino-Geschenkpakete ausgelobt, die sich ideal als Geschenk für Freunde oder Familie eignen. In einem solchen Paket ist freier Eintritt inbegriffen. Überdies erhalten die Gäste damit auch einen Begrüßungssekt, Glücksjetons für Sachpreise sowie normale Wertjetons bis hin zu speziellen Menus, die sich sowohl nach persönlichen Wünschen als auch nach dem Anlass des Besuchs richten können. Auf 3.000 Quadratmetern stehen den Gästen verschiedenste Spielautomaten, Pokertische, Black Jack oder Roulette zur Verfügung.

Der Eventraum wartet zudem mit Lesungen und Kabarett auf, wodurch hervorragende Unterhaltung garantiert ist. Ebenso werden kulinarische Bedürfnisse erstklassig bedient. Dank der Gastronomie, die bis spät in die Nacht arbeitet, fühlen sich auch Gourmets rundum wohl. Wer noch weitere Unterhaltung sucht, kann von der Terrasse des Festspielhauses das gegenüberliegende Schloss Neuschwanstein bestaunen.



Das große Charity-Roulette der Spielbank Garmisch-Partenkirchen beginnt am 12. Juli um 21 Uhr und wird auf einem Tisch mit Kessel gespielt und von einem Croupier-Veteranen betrieben. Man kann dabei nur auf die vollen Zahlen setzen. Die Veranstaltungen des Füssener Festspielhauses öffnen bereits ab 18 Uhr.