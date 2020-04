Das etwas andere `Gesangs-Wochenende` in Zeiten des Corona-Virus.

Bericht vom virtuellen Gesangs- Wochenende vom 25./26. April 2020

Zugegeben, ich war etwas skeptisch, wie geht das, ein Probe-Wochenende ohne meine Sängerkameraden zu spüren, zu sehen oder zu fühlen. Doch es geht, es war sogar ein tolles Proben, wenn auch alleine, zuhause mit mir……. und dem Laptop!

Doch von vorne: Dank unserem engagierten und initiativen Dirigenten Christian Meldau konnten wir jeden Dienstag per Video üben, mit dem Klavier sang und begleitete er die vier Stimmen, Tenor und Bass und nahm sie in guten Tonqualität auf. Und das seit jener Woche Mitte März, wo wir, vom Bundesrat verordnet, zu Hause bleiben mussten. Die meisten von uns sind in der sogenannten Risiko-Gruppe.

So waren wir dann an diesem Samstagnachmittag richtig motiviert, trotz herrlichem Wetter, uns an den Computer zu setzen und unsere Stimmen weiter zu trainieren. Der Anfang machte unser Präsident Jürg Hiltmann mit einem Begrüssungs-Video, gefolgt von zwei Probelektionen mit dem Dirigenten.

An einem Gesangs-Wochenende kommt bekanntlich das kulinarische und das soziale auch nicht zu kurz, auch daran dachten die Verantwortlichen dieses virtuellen Anlasses. So durften wir ein Lachs-Tartar zubereiten, angeleitet per Video von Erika, der Frau unseres Dirigenten.

Skypen oder Zoom, das kennt seit der Pandemie nun jederMann/Frau. Auch wir durften uns über dieses Medium unterhalten und dabei noch anstossen, bevor wir am späteren Abend auf Youtube einige heitere Videos ansehen konnten, zusammengestellt von Tom Engler.

Am Sonntagmorgen folgten nochmals zwei Video-Lektionen für unsere Stimmbänder. Diesmal sang jeder Sänger aus voller Kehle, hatten wir ja Kraft genug, weil wir uns zu hause erholen konnten! Im «richtigen Gesangs-Wochenende» werden die Stimmen jeweils am Samstagabend bis späht in die Nacht arg strapaziert….!!

Dieses spezielle Sing-Wochenende, da war zu spüren, jeder Sänger freute sich, wieder einmal etwas von den anderen zu hören.

Für das organisieren und koordinieren dieses Anlasses möchte ich allen, die auf eine Art mitgeholfen haben, ganz herzlich Danken.

Wir vom Männerchor Schlieren proben auch in schwierigen Zeiten, den im Mai 2021 geht unser nächstes Konzert über die Bühne.

Und natürlich suchen wir für dieses Konzert Männer, die mit uns singen, uns mit ihrer Stimme kräftig unterstützen. Wann wir wieder im Schulhaus Hofacker in Schlieren zusammen singen dürfen, ist auf unserer Webseite zu lesen unter :

www.maennerchor-schlieren.ch

Für den Männerchor: Peter Dubs