Wie jedes Jahr während der kalten Jahreszeit übt die Theatergruppe Recherswil in der Iguhalle ein Theaterstück ein. Zweimal pro Woche treffen sich die Schauspieler mit dem Regisseur Jörg Studer und der Souffleuse Susanne Frutiger zu den gemeinsamen Proben. Nicht immer geht es reibungslos zu und her. Oftmals müssen die Proben wegen Krankheiten der Schauspieler und Sonstigem reduziert durchgeführt werden. Den Zeitdruck im Nacken ist dies für die Regie häufig mühselig. Nebst mehrmaligen Wiederholungen der Szenen, Akten und der teils angespannten Stimmung wird oft auch gelacht und geschäkert. In all den Jahren des Zusammenspiels ist ein enger Zusammenhalt entstanden und die Spieler kennen die Ecken und Kanten des Gegenübers bestens. Das erste Stück der Theatergruppe Rechrswil wurde im Jahre 1996 aufgeführt. Seither erfreut sich die Gruppe jedes Jahr auf eine wachsende Zuschauermenge. Zahlreiche Zuschauer strömen alljährlich während den Frühlingsferien im Monat April in die Iguhalle und erfreuen sich an einem unterhaltsamen und lustigen Abend. Dieses Jahr wird an sechs Vorstellungen die Komödie von Pierre Chesnot "EIN SCHLUCK ZUVIEL" aufgeführt. Schauen sie doch einmal rein.....

Mehr Infos und Tickets-Reservationen unter www.theatergruppe-recherswil.ch



von Bänz Gasche