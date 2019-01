Blutspenden in Würenlingen

Bereits ab 15:00 Uhr haben die Samariter/Innen Brötchen gestrichen und die Räume so vorbereitet, dass die Equipe des Blutspendedienstes Ihr Material einrichten und die Spender/Innen nach der Blutentnahme verpflegt werden konnten. Ab 17:00 Ur durfte der Samariterverein und die Equipe des Blutspendedienstes Zürich 56 Spender/Innen, davon 4 Neuspender begrüssen. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Spender/Innen, die Equipe des Blutspendedienstes Zürich und den fleissigen Helfern und Helferinnen des Samaritervereins. Wir freuen uns, Sie am nächsten Blutspenden in Würenlingen wieder zu begrüssen.

Aus Freude am Leben ---Blut spenden. Leben retten.

Mittwoch 14. August von 17:00 bis 19:30 Uhr. Postgebäude, Eingang Dorfbibliothek