Damenturnverein Grenchen Ladies Gym unterstützt Aktion «Tischlein-deck-dich»

Unter dem Motto “Bliib fit – Turn mit” bietet der DTV Grenchen Ladies Gym am Montagabend ein vielfältiges Turnangebot für Frauen in allen Altersgruppen und Stärkeklassen an. Jede Turnerin soll die Möglichkeit haben, sich gemäss ihren persönlichen Stärken und Grenzen fit zu halten.

Der Erlös aus dem jährlichen Lottospiel anlässlich der Generalversammlung wird jeweils einer gemeinnützigen Organisation gespendet. Die Turnerinnen haben für dieses Jahr wiederum der Aktion «Tischlein-deck-dich» zugestimmt. Aufgrund der bekannten Schutzmassnahmen wegen Covid19 entschied man sich für abgepackte Ware anstelle von Frischgemüse oder Früchten.

Nach den Sommerferien war es soweit: Präsidentin Nathalie Altermatt überreichte die Ware an Christa Brotschi, welche die Ware im Namen von «Tischlein-deck-dich» erfreut entgegennahm. Im Anschluss wurde die Ware an die Bezugsberechtigten mit kleinem Haushaltsbudget verteilt. Mit dieser Solidaritätsaktion hat der DTV Grenchen Ladies Gym einen kleinen Betrag zur Besserung der Lebensumstände dieser Menschen beigetragen.