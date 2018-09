Die Mädchenriege der Damenriege Lommiswil feiert in diesem Jahr ihr 40jähriges-Bestehen. Die engagiert geführte und aktive Jugendabteilung ist ein wichtiger Bestandteil der Damenriege und auf die Förderung in diesem Bereich wird sehr viel Wert gelegt. Mit der Teilnahme an diversen Anlässen und Turnfesten werden die Jugendlichen an die Disziplinen der Erwachsenen herangeführt. Die vielen gemeinschaftlichen Erlebnisse tragen dazu bei, dass sie auch später dem Verein treu bleiben. Mit einem Apéro wurde dieses Jubiläum im Kreise des ganzen Vereins gefeiert. Gleichzeitig wurde auch die neue Vereinsbekleidung eingeweiht. Diese Anschaffung war im Jugendbereich dank MB Automobile Bader AG (Bellach) und bei den Erwachsenen dank Späti Innenausbau AG (Bellach), Maler Stüdeli AG (Solothurn) und Sporthus (Balsthal) möglich. Herzlichen Dank!

Von Monika Wyss

www.drlommiswil.ch