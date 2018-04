Eine Woche nach der Langbahn-Schweizermeisterschaft in Genf fiel am letzten Wochenende im Hallenbad Uster die Entscheidung in der Schweizer Vereinsmeisterschaft. In der Nationalliga A und B traten jeweils 12 Herren- und 12 Frauenteams gegeneinander an. Bei den Frauen startete der Schwimmclub Aarefisch in der NLA, bei den Herren in der NLB.