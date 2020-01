CS Kids-Festival 2020 in Olten

Am 26. April wird der FC Olten zum ersten Mal als Host-Partner das CS Kids Festival in Olten durchführen. Ein Fussballturnier für Junioren im Alter von 5 bis 10 Jahren.

Der Schweizerische Fussballverband will den Kindern in erster Linie zu ihrem Recht zum Spielen verhelfen, ganz nach dem Motto der drei L’s – Lachen, Lernen, Leisten. Ein weiterer zentraler Punkt ist das Fairplay, wozu die Einhaltung der Regeln, aber auch die Achtung und der Respekt des sportlichen Gegners zu zählen sind.



Es werden an die 50 Mannschaften aus den Kantonen Aargau, Baselland, Solothurn, Bern und Luzern erwartet. Weitere Informationen zum Turnier finden Sie auf der Webseite unseres Vereines.