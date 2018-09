Geschichte

Am 18. Januar 1978 wurde der Verein claro Weltladen im Telli-Zentrum gegründet, damals noch unter dem Namen „Dritte-Welt-Laden“. Der Dritte-Welt-Laden wurde offiziell am 8. April 1978 am Storchengässchen 8 in Aarau eröffnet (heute steht dort die Markthalle). Verkauft wurde u.a.: Indio-Kaffee und Maya-Honig aus Guatemala, Gewürze aus Indien, Simba-Tee aus Tansania, Baumwolle aus Indien, Wollsachen aus Peru, Holzspielsachen aus Brasilien sowie Jutesäcke aus Bangladesh (Jute statt Plastik). Wichtig vor allem aber waren: Bücher und Informationsmaterial über die "Dritte Welt" und die "Problematik der Unterentwicklung".

Es waren zu Beginn idealistische Ziele im Mittelpunkt wie z.B. auf das Ungleichgewicht aufmerksam zu machen und für ein gemeinsames Ziel einzustehen: In der „Dritten Welt“ sollen Handelsstruktu-ren für alle Beteiligten der Wertschöpfungskette gerecht gestaltet werden und die Lebensbedingun-gen von Kleinbauern und –bäuerinnen verbessert werden.

1980 erwarb der Verein die Liegenschaft im Stadthöfli 3. Im Zusammenhang mit der Gründung der claro fair trade AG wurde 1998 der Verein in claro Weltladen Aarau umbenannt. Im Herbst 2001 wurde das idyllisch gelegene Ladenlokal im Stadthöfli sanft renoviert.

Unter der langjährigen Leitung von Mariann Friedli hat der Laden im Bereich der fair trade Produkte aus der ganzen Welt einen festen Stellenwert in der Aarauer Altstadt erhalten. In dieser Zeit wurden neben Produkten aus Drittweltländern auch immer mehr Handwerksprodukte aus schweizerischen Arbeitslosenprojekten und Werkstätten aus der Region und der ganzen Schweiz angeboten. Eine kontinuierliche Fortsetzung mit neuen Schwerpunkten setzt die aktuelle Ladenleiterin Conny Höner, welche bereits 15 Jahre im Laden mitwirkt.

Im Januar 2015 konnte der Verein ein Ladenlokal an der Metzgergasse 20, zwei Häuser weiter, an besserer Passantenlage mieten und hat den Schritt aus dem Stadthöfli gewagt. Mit dem „Fenster in die Welt“ (gemeint ist das abwechslungsreiche und schön gestaltete Schaufenster) ist der claro Weltladen auch für das „Laufpublikum“ in der schönen Aarauer Altstadt ein Anziehungspunkt geworden.

Ehrenamtliche Mitarbeit

Neben der Ladenleiterin (50%) sorgen 12 freiwillige Mitarbeitende für einen reibungslosen Ablauf. Als kleine Würdigung für diese Arbeit werden die Mitarbeitenden des claro Weltladens ab dem 8. September im Schaufenster mit Fotos ausgestellt.