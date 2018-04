Die Präsidentin Renate Salzmann konnte an der 101 GV 25 Teilnehmer willkommen heissen. Speziell begrüsste sie Peter Oesch (Kantonalpräsident von Gastro Solothurn) Heinz Halbeisen (Ehrenpräsident) die Ehrenmitglieder Paul Burkhard, Dieter Scheidegger und Hans Ruegsegger sowie von den Partnerfirmen Peter Jenny (Prodega/Transgourmet).

Die obligatorischen Geschäfte wurden wiederum sehr speditiv abgehandelt. In ihrem Jahresbericht blickte die Präsidentin auf ein spannendes und aktives Jubiläumsjahr zurück. Nebst dem Frühlings Höck mit der Begehung des interessanten Holzweges in Balsthal und dem Herbst Höck mit der Besichtigung der Ausstellung im Juraworld of Coffe fand das grosse Jubiläumsfest statt. Am 10. September fanden sich rund 160 Teilnehmer im Bienkensaal in Oensingen zu einem rauschenden Fest ein.

Für das aktuelle Jahr sind die folgenden Aktivitäten geplant. Durchführung der kantonalen Delegiertenversammlung in Balsthal am 15. Mai. Weiter steht wieder der Frühlings Höck im Gäu und der Herbst Höck im Thal auf dem Programm. Die traditionelle Wirtereise findet im September statt.

Der Kantonalpräsident Peter Oesch überbrachte die Grüsse von Regierungsrätin Brigitte Wyss und berichtete über Aktivitäten und News aus dem Kantonalverband. Im Mai findet ein runder Tisch mit dem Kantonalen Labor statt. Vertieft informierte er über die Umsetzung und Handhabung der Stellenmeldepflicht in Bezug auf die Masseneneinwanderungsinitiative. Im Mai findet in Olten eine zweistündige Schulung im Umgang mit Bewertungen auf Tripadvisor statt.

Mit Christoph Jeker konnte ein neues Vorstandsmitglied gewonnen werden. Renate Salzmann kündigte an, dass sie nach fast 30 jähriger Tätigkeit auf die GV 2019 als Präsidentin demissionieren werde und auch aus dem Vorstand zurücktreten werde. Da Stefanie Stalder nicht mehr im Gastgewerbe tätig ist, wird sie ebenfalls auf die nächste GV demissionieren. Die Wirtekolleginnen und Kollegen sind nun aufgefordert, sich vertieft Gedanken über die Nachfolgen im Vorstand zu machen.