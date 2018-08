Passend zur Einweihung der Stadtkirche Olten nach knapp 2 Jahren Renovierungsarbeiten setzen wir unser Jahreskonzert unter das Motto "Alt trifft neu". In unserem Programm finden sich alte, neue und neue alte Stücke. Lauschen Sie einer Renaissance-Motette von Palestrina unterlegt mit dem Text der Beatles oder klatschen Sie mit, wenn das bekannte "Thank you for the Music" von einem Gospelteil unterbrochen wird. Finden Sie heraus, wie eine Beethoven-Sinfonie in einer Version für Chor acapella klingt oder wie jazzig Mozart sein kann.

Wir garantieren Ihnen ein spannendes Konzert mit vielen Überraschungen und einer tollen Band. Das Konzert beginnt um 17:00 Uhr, der Eintritt ist frei (Kollekte). https://www.chorenschmaus.ch/