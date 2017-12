Jedes Jahr im Dezember findet die Vereinsmeisterschaft des DTV Muhen statt. An diesem vereinsinternen Wettkampf messen sich die Mädchen untereinander mit einem Gymnastiktest, den sie in den Turnstunden zuvor einstudiert und fleissig geübt haben. Insgesamt starteten rund 50 Kinder zwischen 7 und 15 Jahren. Mit der Bestnote von 10.0 erkämpfte sich Chiara Kofler den Titel der Vereinsmeisterin 2017. Der DTV Muhen gratuliert Chiara ganz herzlich zu dieser Top-Leistung! Unter grossem Applaus wurde ihr der Siegerpreis übergeben.

Die von den Aktiven des Vereins organisierte Jahresabschlussveranstaltung für die Jugend und die Juniorinnen fand dieses Jahr grossen Anklang. Viele Eltern und Freunde besuchten die Vereinsmeisterschaft in der Turnhalle Nord in Muhen, staunten über die turnerischen Leistungen ihrer Kinder auf dem Gymnastikfeld mit und ohne Handgerät und fanden gefallen am Angebot des Verpflegungsstands.

Die Fitness-Olympiade und das Spielturnier am Nachmittag rundeten den tollen Tag ab. Müde aber glücklich kehrten die Kinder am Abend nach Hause zurück. Der DTV Muhen freut sich nun auf ein spannendes und erfolgreiches Turn-Jahr 2018.