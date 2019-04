Freunde für’s Leben finden – daran dachten 1958 die Teilnehmer eines Betriebsausflugs der Jura Cement Fabriken Wildegg nicht im Entferntesten, als sie während der Busfahrt durch Süddeutschland das Ausfahrtschild «Auenstein» entdeckten. Was hatte es mit diesem «anderen» Auenstein auf sich? Was heute dank Internet und E-Mail nur ein paar Klicks bedeutet, dauerte damals mehrere Monate: Die beiden Vereine suchten den Kontakt und seit 1959 fanden viele Besuche und Gegenbesuche statt. 60 Jahre später feiern wir nun die jahrzehntelange Freundschaft zwischen den Musikvereinen der beiden Auenstein.

Ob Auenstein Deutschland oder Auenstein Schweiz, gefeiert wird ausgesprochen gerne und so ist es nicht verwunderlich, dass am Jubiläums-Wochenende des 27. und 28. April 2019 den Besuchern so einiges geboten wird:

Am Samstagabend, 27. April, ab 17:30 Uhr findet in der Turnhalle die erste Ausgabe von «Cheese, Brass und Rock’n’Roll» statt. Der Name ist Programm, geniessen Sie gleichzeitig ein feines Raclette und unterhaltsame Konzerte der beiden Musikvereine. Der Musikverein Auenstein Deutschland spielt in Harmonie-Besetzung, ihr Repertoire ist vielseitig und unterhaltsam. Die Musikgesellschaft Auenstein ihrerseits nimmt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Band Highwell wieder auf, welche bereits am Jahreskonzert 2015 die Zuschauer mit ihrem meldiösen Pop-Rock begeisterte. Rock Band und Brass Band werden je einen Teil alleine und einen gemeinsamen Konzert-Teil darbieten.

Die Pfistermen’s Friends Streetband ist weitherum bekannt für ihre fetten Bläsersätze, den basslastigen Sound und ihre energiegeladene Bühnenpräsenz. Lassen Sie sich von der Berner Brass-Combo mitreissen!

Und wer Auenstein kennt, der weiss, ohne Tanzmusik wäre so ein Unterhaltungsabend einfach nicht komplett. Das Duo Players bittet zum Tanz bis in die frühen Morgenstunden, derweil die Pagodenzelt-Bar im Konzertsaal mit kühlen Drinks lockt.

Damit ist das Festwochenende noch lange nicht abgeschlossen. Am Sonntag, 28. April 2019, um 14:01 Uhr, findet das Eierauflesen statt, ein Brauch mit heidnischen Wurzeln, der in Auenstein seit einigen Jahrzehnten jeweils in den ungeraden Jahren am Sonntag nach Ostern gepflegt wird. Es geht um den uralten Wettstreit zwischen Frühling und Winter, der durch zwei Mannschaften mit urtümlichen handgemachten Verkleidungen ausgetragen wird. Hauptdarsteller sind die Läufer, welche die entlang der Hauptstrasse auf Sägemehl-Haufen ausgelegten rohen Eier auflesen und am entgegengesetzten Ende der Strecke in ein Fangtuch werfen. Dabei werden sie von den ihr Unwesen treibenden Frühlings- und Winter-Gestalten entweder unterstützt oder behindert. Ein Spektakel, welches Jung und Alt in seinen Bann zieht und stimmig durch die unterhaltsamen Klänge der Musikgesellschaft Auenstein untermalt wird.

Am 27./28. April trifft man sich also in Auenstein, wir freuen uns darauf, Ihnen und unseren Gästen aus Auenstein Deutschland ein Fest-Wochenende voller Highlights zu präsentieren.